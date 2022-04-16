Россия нанесла удар по селу под Полтавой: один человек погиб

В Полтавской области ночью было не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтавской области в результате обстрелов погиб местный житель, а еще один был ранен.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

Реклама

"К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации. Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь", – написал Лунин.

Украинские военные в зоне ООС отбили 10 атак врага

В течение 15 апреля украинские военные в зоне ООС успешно отбили 10 атак врага, нанеся потери российским оккупантам. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООС. Как отмечается, украинские военные уничтожили три танка, три артиллерийских системы, одну единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники, а также уничтожили один вражеский БТР и один захватили.

Читайте также: