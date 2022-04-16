Росія завдала удару по селу під Полтавою: одна людина загинула

На Полтавщині вночі було не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтавській області внаслідок обстрілів загинув місцевий житель, а ще один був поранений.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін в Telegram.

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"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації. Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя", – написав Лунін.

Українські військові у зоні ООС відбили 10 атак ворога

Протягом 15 квітня українські військові у зоні ООС успішно відбили 10 атак ворога, завдавши втрат російським окупантам. Про це повідомляє пресслужба ООС. Як зазначається, українські військові знищили три танки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, дві одиниці автомобільної техніки, а також знищили один ворожий БТР та один захопили.

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