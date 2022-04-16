Полтаве были слышны звуки взрыва: в ОВА выясняют детали

Граждан призывают не игнорировать сирены

В результате атак врага слышны взрывы в Полтаве. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. В результате атак врага слышны взрывы в Полтаве.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Реклама

Подробности

"Не игнорируем воздушные тревоги. В Полтаве слышны были звуки взрыва. Выясняем детали. Больше подробностей – позже", – говорится в сообщении.

Украинские военные в зоне ООС отбили 10 атак врага и уничтожили 3 танка

В течение 15 апреля украинские военные в зоне ООС успешно отбили 10 атак врага, нанеся потери российским оккупантам. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООС. Как отмечается, украинские военные уничтожили три танка, три артиллерийских системы, одну единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники, а также уничтожили один вражеский БТР и один захватили.

Читайте также: