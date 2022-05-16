Россия атаковала Одесскую область: есть "прилет" по базе отдыха (фото)

Оккупанты обстреляли базу отдыха в Одесской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 16 мая, российские оккупанты обстреляли Одесскую область – пострадала база отдыха. В то же время в городе ситуация спокойная.

Об этом сообщила "Думская".

Реклама

"В результате удара пострадала база отдыха в Одесской области", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе все спокойно.

Российские оккупанты обстреляли Одесскую область.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент России Владимир Путин понял, что его войска не смогут взять Одессу, поэтому начал уничтожать легендарный город

Реклама

Читайте также: