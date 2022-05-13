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Российский журналист Наки раскрыл план Путина по югу Украины и Молдове

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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13 мая, 18:46
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Россия с высадками десанта с моря уже завязала
Майкл Наки рассказал, как российская армия пытается сохранять давление на определенные территории Украины.
Майкл Наки рассказал, как российская армия пытается сохранять давление на определенные территории Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российской Федерации необходимо сохранять точки напряжения в разных направлениях, поэтому она и стала обстреливать Одессу и другие южные города Украины.

Об этом рассказал российский блогер и журналист Майкл Наки в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Ракет, к сожалению, много"

"Вот есть, например, какое-то количество украинских войск, которые следят за одесским направлением, находятся там и ждут возможной атаки, высадки десанта или еще чего-нибудь. Ради этого две недели назад и была вся эта история с Молдовой затеяна – не собирались на нее нападать, но хотели создать напряжение, чтобы украинцы в этой зоне – Одессы, Николаева – не могли пойти и помочь своим войскам в битве за Донбасс и уж тем более не смогли, скооперировавшись с остальными войсками, пойти и деблокировать Мариуполь, например", – рассказал журналист.

По его словам, Россия никого на южном направлении посылать уже не может, а с высадками десанта с моря завязала после того, как потеряла крейсер "Москва":

"Повторять им это не очень хочется, поэтому мы не видим таких попыток. Но при этом им нужно как-то сохранять вот это напряжение и давление, поэтому они обстреливают ракетами (города – ред.). А ракет, к сожалению, у России много, но тут тоже есть нюансы – у них заканчиваются высокоточные и дорогие ракеты. Они хотят их сохранять для будущих возможных столкновений, поэтому используют более дешевые варианты, которые менее точны и сеют больше разрушений".

Майкл Наки отметил, что все это будет продолжаться до тех пор, пока война не будет закончена – просто потому, что другими способами российская армия уже не может сохранять давление на определенные территории страны.

"Проблема для российской армии – в нормализации в городах. Т.е. в городе нормализуется экономика, увеличивается снабжение, жизнь начинает идти своим чередом. Поэтому последние атаки идут во многом по инфраструктурным объектам – железнодорожные мосты, вокзалы и пр.", – сказал он.

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Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент России Владимир Путин понял, что его войска не смогут взять Одессу, поэтому начал уничтожать легендарный город. Нардеп подчеркнул, что уничтожение города происходит циничным образом, а количество ракетных обстрелов увеличивается с каждым днем.

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