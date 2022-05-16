Росія атакувала Одещину: є "приліт" по базі відпочинку (фото)

Окупанти обстріляли базу відпочинку на Одещині. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 16 травня, російські окупанти обстріляли Одеську область – постраждала база відпочинку. Водночас у місті ситуація спокійна.

Про це повідомила "Думская".

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"Внаслідок удару постраждала база відпочинку в Одеській області", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в місті все спокійно.

Російські окупанти обстріляли Одеську область.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що президент Росії Володимир Путін зрозумів, що його війська не зможуть взяти Одесу, тому почав знищувати легендарне місто.

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