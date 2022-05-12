В Одесі під час копання окопу українські військові знайшли несподівану знахідку (фото)

Під час проведення фортифікаційних робіт військовослужбовці 126-ї окремої бригади територіальної оборони м. Одеса знайшли стародавні амфори. Знахідки датовані приблизно 4-5 сторіччям до н.е.
Про це бригада повідомила в Facebook.
Несподівана знахідка
Як зазначається, командир 126 ОБР ТрО вирішив передати старовинні артефакти співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які своєю чергою пообіцяли додати їх до колекції музею.
Нагадаємо, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що війна в Україні поставила під загрозу курортний сезон в Одеській області через міни в морі.