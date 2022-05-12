В Одессе во время копания окопа украинские военные нашли неожиданную находку (фото)

Командир бригады передал находки сотрудникам Одесского археологического музея

Украинские военнослужащие в Одессе обнаружили древние амфоры. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время проведения фортификационных работ военнослужащие 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса обнаружили древние амфоры. Находки датированы примерно 4-5 веком до н.э.

Об этом бригада сообщила в Facebook.

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Неожиданная находка

Как отмечается, командир 126 ОБР ТРО решил передать старинные артефакты сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, которые в свою очередь пообещали добавить их в коллекцию музея.

Фото – 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса. Фото – 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса. Фото – 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса. Фото – 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса. Фото – 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса. Фото – 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса. 1 /6

Напомним, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что война в Украине поставила под угрозу курортный сезон в Одесской области из-за мин в море.

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