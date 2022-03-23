РФ проводит скрытую мобилизацию и накапливает технику в Беларуси – Генштаб

ВСУ продолжают сдерживать врага / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация, а в Беларуси продолжаются активные маневры и выдвижение российской и белорусской военной техники к границам Украины.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ о ситуации на фронте 23 марта.

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Продвижение захватчиков по направлениям

"ВСУ продолжают вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях", – рассказали наши военные.

На Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и частью сил на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.

Группировка объединенных сил сдерживает продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово. Осуществляет круговую оборону Мариуполя.

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На Северо-Восточном направлении продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населенного пункта Малин.

На Северском направлении группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

"На Юго-Восточном направлении проводится оборонная операция, осуществляется поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается оборона Николаева и населенных пунктов Николаевской области", – говорится в сообщении.

Наши защитники сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны.

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Действия авиации

Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и производили поражение вражеских крылатых ракет.

Скрытая мобилизация

"На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация с целью пополнения потерь личного состава оккупационной группировки войск, действующей в войне на территории Украины. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, предпочитает тех, кто уже имеет боевой опыт", – уточнили в Генштабе.

Накопление техники РФ в Беларуси

"На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие действующей нелегитимной власти и Российской Федерации в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Украиной. Информация уточняется", – говорится в сообщении пресс-службы Генштаба.

В то же время, по имеющейся информации, в Беларуси идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Штурм Мариуполя

Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные убиты, ранены, больны или деморализованы.

Потери РФ на фронте

В течение суток существенных изменений в состоянии и характере действий противника не обнаружено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где атакуют. К утру потери личного состава врага составляют примерно 15 300 человек. Об этом заявил во время традиционного обращения советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он рассказал о потерях врага по состоянию на утро 22 марта:

танков – 509 единиц;

БМП – 1556 единиц;

артиллерийских систем – 252 единицы;

реактивных систем залпового огня – 80 единиц;

ПВО – 45 единиц;

самолетов – 99;

вертолетов – 123;

автомобильной техники – более 1000 единиц;

кораблей-катеров – 3;

цистерн с горюче-смазочными материалами – более 70;

беспилотников – 35;

специальной техники – 15 единиц.

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