РФ проводить приховану мобілізацію та накопичує техніку в Білорусі – Генштаб

ЗСУ продовжують стримувати ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

На території Російської Федерації продовжується прихована мобілізація, а по території Республіки Білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Просування загарбників на напрямках

"Угрупування сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках", – йдеться у повідомленні.

На Східному напрямку оперативні угрупування військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.

Угруповання об’єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове. Здійснює кругову оборону Маріуполя.

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На Північно-Східному напрямку продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.

На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.

"На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони міста Миколаїв та населених пунктів Миколаївської області", – йдеться у повідомленні.

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Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.

Дії авіації

Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.

ЗСУ здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет.

Прихована мобілізація

"На території Російської Федерації продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим хто вже має бойовий досвід", – йдеться у зведенні.

Накопичення техніки РФ по території Білорусі

На території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади Російській Федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Інформація уточнюється.

Водночас, за наявною інформацією, по території Республіки Білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Штурм Маріуполя

Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані.

Втрати РФ на фронті

Протягом доби суттєвих змін у стані та характері дій противника не виявлено. ЗСУ ведуть оборонну операцію і подекуди атакують. На ранок втрати особового складу ворога становлять приблизно 15 300 осіб. Про це заявив під час традиційного звернення радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Він розповів про втрати ворога станом на ранок 22 березня:

танків – 509 одиниць;

БМП – 1556 одиниць;

артилерійських систем – 252 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 80 одиниць;

ППО – 45 одиниць;

літаків – 99;

вертольотів – 123;

автомобільної техніки – понад 1000 одиниць;

кораблів-катерів – 3;

цистерн з паливно-мастильними матеріалами – понад 70;

безпілотників – 35;

спеціальної техніки – 15 одиниць.

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