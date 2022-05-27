РФ нанесла ракетный удар по казарме Нацгвардии – стало известно количество жертв

Оккупанты ударили ракетами по Днепру. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты рано утром 27 мая нанесли ракетный удар по Днепру. Они целились по казарме Нацгвардии в Днепровском районе. Предварительно в результате удара погибли 10 человек, около 35 раненых.

Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины.

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"Предварительно в результате утреннего удара по Днепропетровской области погибли 10 человек, около 35 раненых. Удар был нанесен по казарме Нацгвардии в Днепровском районе. Пуск ракет "Искандер" произошел из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель", – заявили ВСУ.

Что было ранее?

Утром в Днепре прогремело три взрыва. Местные жители сообщают, что из-за взрывной волны у многих дрожали окна. После этого в городе начался пожар.

Также пишут, что взрыв был слышен в 30 км от Днепра – предварительно, в Новомосковске.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, есть несколько "прилетов".

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"Неспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", – отметил он.

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