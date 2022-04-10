Военные РФ могут развернуть наступление и атаковать Днепр – NYT

Оккупанты планируют захватить Донбасс

Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация может развернуть крупное наступление от города Изюм до Днепра.

Об этом пишет NYT со ссылкой на американских военных.

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Сообщается, что Днепр рассматривается как "стратегическая цель" в рамках наступления оккупантов на востоке Украины.

Такой прогноз был озвучен после того, как спутниковые снимки зафиксировали сотни военных машин, движущихся через Великий Бурлук в сторону города Изюм.

Отметим, что ранее как западные военные эксперты, так и представители властей Украины прогнозировали попытку продвижения российских войск из-под Изюма к Краматорску и Славянску, важным железнодорожным узлам региона, с целью окружения сил ООС.

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Ранее мы сообщали, что военные РФ в Донецкой области пытаются взять в окружение украинских защитников, но у них не выходит. Кроме этого, в Мариуполе продолжаются тяжелые уличные бои, но мощного наступления всеми силами там нет.

Также напомним, по словам Алексея Арестовича, активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.