РФ завдала ракетного удару по казармі Нацгвардії – стала відома кількість жертв

Окупанти вдарили ракетами по Дніпру. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти рано вранці 27 травня завдали ракетного удару по Дніпру. Вони цілилися по казармі Нацгвардії у Дніпровському районі. Попередньо внаслідок удару загинули 10 осіб, близько 35 поранених.

Про це повідомили у Збройних силах України.

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"Попередньо внаслідок ранкового удару по Дніпропетровській області загинуло 10 людей, близько 35 поранених. Удар був завданий по казармі Нацгвардії в Дніпровському районі. Пуск ракет "Іскандер" стався із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких влучила в ціль", – заявили ЗСУ.

Що було раніше?

Вранці у Дніпрі прогриміло три вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що через вибухову хвилю у багатьох тремтіли вікна. Після цього у місті почалася пожежа.

Також пишуть, що вибух було чутно за 30 км від Дніпра – попередньо, у Новомосковську.

Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, є кілька "прильотів".

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"Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", – зазначив він.

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