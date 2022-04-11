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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Росія хоче розділити Україну, захопивши Дніпро та Одесу – капітан ВМС США

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 квітня, 09:10
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Окупанти діють непередбачувано та нелогічно, тому можуть готувати наступ на ці міста
Росіяни можуть спробувати захопити ще два українських обласних центри.
Росіяни можуть спробувати захопити ще два українських обласних центри. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія, воюючи з Україною, діє непередбачувано та нелогічно. Ворог може намагатися захопити Дніпро та Одесу.

Про це заявив капітан першого рангу у відставці Військово-морських сил США Гаррі Табах в ефірі телемарафону "UAРазом".

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Він зазначив, що дії окупантів в Україні передбачити неможливо. У росіян діє такий собі "культ смерті" – і українців, і навіть своєї. Тому, на думку Табаха, очікувати можна всього.

Капітан у відставці ВМС США вважає, що Генштаб Збройних Сил України діє значно грамотніше, ніж діяли росіяни при підготовці до нападу.

Росія спробує розділити Україну

За словами Табаха, таку інформацію підтверджують як українські, так і американські військові.

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"Росія хоче розділити Україну, завдавши сильного удару по Дніпру й Одесі. І ось ці розвідувальні польоти, і розвідка, що у них є. І видно, що ваші ЗСУ також до цього готуються", – наголосив він.

Також Табах додав, що обидві сторони діють в умовах нестачі часу.

"У росіян мало часу перегрупуватися та сколотити якесь військо, кинути його. І українці – часу у них також мало. Адже зараз кожна година, кожна хвилини, секунда — це життя українців та військових", – додав капітан у відставці ВМС США.

Яка ситуація в Одесі

Ніч у місті та області пройшла спокійно.

"Говорять, що на Придністров’ї, тимчасово окупованій молдавській території, російські війська готують провокацію. Ми все про всіх знаємо. Контрдиверсійна робота відбувається щогодини та щохвилини", – заявив речник ОВА Сергій Братчук.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни можуть проводити провокаційні дії на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.

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В Одесі та області закінчилася посилена комендантська година. Вона тривала з 21:00 9 квітня (субота) до 6:00 11 квітня (понеділок).

Яка ситуація в Дніпрі

У Дніпрі 10 квітня російські війська нанесли удар по аеропорту — знищено інфраструктуру біля нього і саме летовище. Поранено шістьох рятувальників.

За добу по Дніпропетровщині було випущено більш як десять ракет. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що через ракетні обстріли РФ та руйнування 10 квітня стало найважчим днем для регіону з початку повномасштабного вторгнення російських військ.

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