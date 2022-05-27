У Дніпрі прогриміло кілька вибухів – що відомо (фото, відео)

Через вибухову хвилю у багатьох місцевих жителів тремтіли вікна

У Дніпрі почалася пожежа після вибухів. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці 27 травня мешканці Дніпра почули кілька гучних вибухів. Після цього у місті почалася пожежа. За кілька хвилин до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама

Що відомо?

За попередньою інформацією, вранці у Дніпрі прогриміло три вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що через вибухову хвилю у багатьох тремтіли вікна. Після цього у місті почалася пожежа.

Також пишуть, що вибух було чутно за 30 км від Дніпра – попередньо, у Новомосковську.

Реклама

Удар по Дніпру: ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт у центрі міста

Окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра — про це повідомив мер міста Борис Філатов, передає Telegram-канал Україна 24.

Російські військові поцілили по інфраструктурному об'єкту у Дніпрі, уточнив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин. Серед залізничників потерпілих нема.

Раніше ми писали: