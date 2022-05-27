В Днепре прогремело несколько взрывов – что известно (фото, видео)

Из-за взрывной волны у многих местных жителей дрожали окна

В Днепре начался пожар после взрывов. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром 27 мая жители Днепра услышали несколько громких взрывов. После этого в городе начался пожар. За несколько минут до этого в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что известно?

По предварительной информации, утром в Днепре прогремело три взрыва. Местные жители сообщают, что из-за взрывной волны у многих дрожали окна. После этого в городе начался пожар.

Также пишут, что взрыв был слышен в 30 км от Днепра – предварительно, в Новомосковске.

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Удар по Днепру: ракета попала в инфраструктурный объект в центре города

Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Днепра — об этом сообщил мэр города Борис Филатов, передает Telegram-канал Украина 24.

Российские военные попали по инфраструктурному объекту в Днепре, уточнил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин. Среди железнодорожников пострадавших нет.

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