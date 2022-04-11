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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Россия хочет разделить Украину, захватив Днепр и Одессу – капитан ВМС США

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 апреля, 09:10
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Оккупанты действуют непредсказуемо и нелогично, поэтому могут готовить наступление на эти города
Россияне могут попытаться захватить еще два украинских областных центра.
Россияне могут попытаться захватить еще два украинских областных центра. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия, воюя с Украиной, действует непредсказуемо и нелогично. Враг может пытаться захватить Днепр и Одессу.

Об этом заявил капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах в эфире телемарафона "UAРазом".

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Он отметил, что действия оккупантов в Украине предусмотреть невозможно. У россиян действует некий "культ смерти" – и украинцев, и даже своей. Поэтому, по мнению Табаха, можно ожидать всего.

Капитан в отставке ВМС США считает, что Генштаб Вооруженных Сил Украины действует гораздо грамотнее, чем действовали россияне при подготовке к нападению.

Россия попытается разделить Украину

По словам Табаха, такую информацию подтверждают как украинские, так и американские военные.

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"Россия хочет разделить Украину, нанеся сильный удар по Днепру и Одессе. И вот эти разведывательные полеты, и разведка, что у них есть. И видно, что ваши ВСУ тоже к этому готовятся", – подчеркнул он.

Также Табах добавил, что обе стороны действуют в условиях нехватки времени.

"У россиян мало времени перегруппироваться и сколотить какое-то войско, бросить его. И украинцы – времени у них тоже мало. Ведь сейчас каждый час, каждая минута, секунда – это жизнь украинцев и военных", – добавил капитан в отставке ВМС США.

Какая ситуация в Одессе

Ночь в городе и области прошла спокойно.

"Говорят, что на Приднестровье, временно оккупированной молдавской территории, российские войска готовят провокацию. Мы все обо всех знаем. Контрдиверсионная работа проходит ежечасно и поминутно", – заявил спикер ОВА Сергей Братчук.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне могут проводить провокационные действия на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

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В Одессе и области закончился усиленный комендантский час. Он продлился с 21:00 9 апреля (суббота) до 6:00 11 апреля (понедельник).

Какая ситуация в Днепре

В Днепре 10 апреля российские войска нанесли удар по аэропорту — уничтожена инфраструктура возле него и сам аэродром. Ранены шесть спасателей.

За сутки по Днепропетровщине было выпущено более десяти ракет. Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что из-за ракетных обстрелов РФ и разрушение 10 апреля стало самым трудным днем для региона с начала полномасштабного вторжения российских войск.

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Вертолеты 137
Вертолеты
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Танки 725
Танки
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ББМ 1923
ББМ
6
Артиллерия 347
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
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