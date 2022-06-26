Ракетный обстрел Сарн. Обнародованы новые подробности (фото)

Враг обстрелял Ровенскую область / Фото: Коллаж: Сегодня
В результате ракетного удара по городу Сарны, который оккупанты накануне обстреляли, погибли четыре человека, 11 получили ранения, два человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщали городской голова Руслан Серпенинов на своей странице в Facebook в своем утреннем видеообращении.
"После заверения следственных действий будет производиться разбор завалов. Владельцев сооружений призываю обращаться в городской совет, где работает комиссия по ликвидации последствий", – сказал руководитель Сарн.
Обстрел украинских городов
- 25 июня по Ровенщине нанесены 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Сарн. Ракеты попали в мойку и автосервис.
- Российские военные выпустили ракеты по Николаевской области, одна из них критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС.
- Оккупанты выпустили по Киеву 14 ракет, одна из которых попала в девятиэтажный дом и разрушила три этажа. В результате ракетного обстрела жители дома оказались под завалами.
- Также одна из ракет попала на территорию детского сада, к счастью детей в тот момент там не было.