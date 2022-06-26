Ракетний обстріл Сарн. Оприлюднено нові подробиці (фото)

Ворог обстріляв Рівненську область / Фото: Колаж: Сьогодні
Внаслідок ракетного удару по місту Сарни, який окупанти напередодні обстріляли, загинуло четверо людей, 11 отримали поранення, двоє людей у тяжкому стані. Про це повідомляв міський голова Руслан Серпенінов на своїй сторінці у Facebook у своєму ранковому відеозверненні.
"Після завершення слідчих дій проводитиметься розбір завалів. Власників споруд закликаю звертатися до міської ради, де працює комісія з ліквідації наслідків", – сказав керівник Сарн.
Обстріл українських міст
- 25 червня по Рівненщині завдано 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Сарн. Ракети потрапили в мийку та автосервіс.
- Російські військові випустили ракети по Миколаївській області, одна з них критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС.
- Окупанти випустили по Києву 14 ракет, одна з яких потрапила до дев'ятиповерхового будинку та зруйнувала три поверхи. Внаслідок ракетного обстрілу жителі будинку опинилися під завалами.
- Також одна з ракет потрапила на територію дитячого садка. На щастя, дітей на той момент там не було.