Ракетные обстрелы Львова: задержаны корректировщики огня (фото)

В городе ракетами ударили нескольким объектам / Коллаж "Сегодня"
Львовские патрульные задержали мужчин, которые снимали ракетные обстрелы Львова. Всю информацию они отправлял на русские телефонные номера.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Детали
Патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя полицейские обнаружили видео и фото передвижения ВСУ.
Также у него были фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами.
Позже, когда патрульные направляясь на место попадания ракет, то обнаружили мужчину, который снимал происходящее.
"У него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера", – говорится в сообщении.
Обстрел Львова
Ранее оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе. Из-за этого в городе достаточно много дыма.
В городе было слышно несколько взрывов и продолжала работать сирена. Во Львове достаточно ветрено и власти просят людей закрыть окна из-за сильного дыма на улице.
Из-за обстрелов пострадали пять людей, однако информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердилась.