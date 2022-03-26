Ракетний обстріл Львова: затримано коригувальники вогню (фото)

У місті ракетами вдарили кільком об'єктам / Колаж "Сьогодні"

Львівські патрульні затримали чоловіків, які знімали ракетні обстріли Львова. Всю інформацію вони надсилали на російські телефонні номери.

Про це повідомили у патрульної поліції на Львівщині.

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Деталі

Патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефону водія поліцейські виявили відео та фото пересування ЗСУ.

Також у нього були фото паспортів чоловіків із Луганською реєстрацією та чимало контактів із російськими номерами.

Пізніше, коли патрульні прямували на місце влучення ракет, то виявили чоловіка, який знімав те, що відбувається.

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"У нього в планшеті виявили фотографії всіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російські номери" , – йдеться у повідомленні.

Во Львове был задержан корректировщик ракетных обстрелов. Фото: патрульная полиция Львовской области

Обстріл Львова

Раніше окупанти завдали ракетний удар по нафтобазі. Через це у місті досить багато диму.

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У місті було чути кілька вибухів та продовжувала працювати сирена. У Львові досить вітряно і влада просить людей закрити вікна через сильний дим на вулиці.

Через обстріл постраждали п'ять людей. Проте інформація про те, що було потрапляння в житловий будинок або інші об'єкти інфраструктури, не підтвердилася.

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