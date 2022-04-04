Пытали, насиловали, убивали: в сети показали фото оккупантов, которые зверствовали в Буче

Бригада базировалась в поселке Князе-Волконское Хабаровского края / Коллаж "Сегодня"
В сети появились фото российских военных, которые убивали, насиловали и мародерили в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.
Об этом пишет Оbozrevatel.
Какая бригада была в Буче
В Telegram-канале Третьей силы сообщили, что в Буче Киевской области стояла в/ч 51460, базирующаяся в поселке Князе-Волконское Хабаровского края – так называемая 64-я отдельная мотострелковая бригада российской армии.
"В скором времени всех этих убийц, насильников и мародеров будут знать все поименно", – говорится в сообщении.
InformNapalm сообщает, что зверства в Буче творили бойцы 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ (в/ч 51460). Был вычислен ее командир – подполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович из Хабаровского края.
Слова жителей Бучи
Военные РФ ходили от двора ко двору в частном секторе города и расстреливали всех мужчин призывного возраста.
"Были и "обычные", и "узкоглазые", кажется, буряты. Заходили во дворы и расстреливали молодых парней и мужчин", – говорят местные.
Третья сила также опубликовала фотографии военных преступников.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.