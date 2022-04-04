Пытали, насиловали, убивали: в сети показали фото оккупантов, которые зверствовали в Буче

Бригада базировалась в поселке Князе-Волконское Хабаровского края / Коллаж "Сегодня"

В сети появились фото российских военных, которые убивали, насиловали и мародерили в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.

Об этом пишет Оbozrevatel.

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Какая бригада была в Буче

В Telegram-канале Третьей силы сообщили, что в Буче Киевской области стояла в/ч 51460, базирующаяся в поселке Князе-Волконское Хабаровского края – так называемая 64-я отдельная мотострелковая бригада российской армии.

"В скором времени всех этих убийц, насильников и мародеров будут знать все поименно", – говорится в сообщении.

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InformNapalm сообщает, что зверства в Буче творили бойцы 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ (в/ч 51460). Был вычислен ее командир – подполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович из Хабаровского края.

Слова жителей Бучи

Военные РФ ходили от двора ко двору в частном секторе города и расстреливали всех мужчин призывного возраста.

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"Были и "обычные", и "узкоглазые", кажется, буряты. Заходили во дворы и расстреливали молодых парней и мужчин", – говорят местные.

Третья сила также опубликовала фотографии военных преступников.

Зверства российских оккупантов под Киевом

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

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