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Пытали, насиловали, убивали: в сети показали фото оккупантов, которые зверствовали в Буче

4 апреля, 07:48
Российские военные ходили по дворам частного сектора города и расстреливали всех мужчин призывного возраста

Бригада базировалась в поселке Князе-Волконское Хабаровского края / Коллаж "Сегодня"

В сети появились фото российских военных, которые убивали, насиловали и мародерили в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.

Об этом пишет Оbozrevatel.

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Какая бригада была в Буче

В Telegram-канале Третьей силы сообщили, что в Буче Киевской области стояла в/ч 51460, базирующаяся в поселке Князе-Волконское Хабаровского края – так называемая 64-я отдельная мотострелковая бригада российской армии.

"В скором времени всех этих убийц, насильников и мародеров будут знать все поименно", – говорится в сообщении.

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InformNapalm сообщает, что зверства в Буче творили бойцы 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ (в/ч 51460). Был вычислен ее командир – подполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович из Хабаровского края.

Слова жителей Бучи

Военные РФ ходили от двора ко двору в частном секторе города и расстреливали всех мужчин призывного возраста.

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"Были и "обычные", и "узкоглазые", кажется, буряты. Заходили во дворы и расстреливали молодых парней и мужчин", – говорят местные.

Третья сила также опубликовала фотографии военных преступников.

Зверства российских оккупантов под Киевом

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