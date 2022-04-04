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Катували, ґвалтували, вбивали: у мережі показали фото окупантів, які звірствували у Бучі

4 квітня, 07:48
Російські військові ходили дворами приватного сектора міста і розстрілювали всіх чоловіків призовного віку

Бригада базувалася в селищі Князе-Волконське Хабаровського краю / Колаж "Сьогодні"

У мережі з'явилися фото російських військових, які вбивали, ґвалтували та мародерили у Бучі Київської області. Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.

Про це пише Обозреватель.

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Яка бригада була у Бучі

У Telegram-каналі Третьої сили повідомили, що в Бучі на Київщині стояла в/ч 51460, що базується в селищі Князе-Волконське Хабаровського краю – так звана 64 окрема мотострілецька бригада російської армії.

"Незабаром усіх цих убивць, ґвалтівників і мародерів знатимуть усе поіменно", – йдеться у повідомленні.

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InformNapalm повідомляє, що звірства у Бучі скоювали бійці 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ (в/ч 51460). Було виявлено її командира – підполковника Омурбекова Азатбека Асанбековича з Хабаровського краю.

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Слова жителів Бучі

Військові РФ ходили від двору до двору у приватному секторі міста та розстрілювали всіх чоловіків призовного віку.

"Були і "звичайні", і "вузькоокі", здається, буряти. Заходили у двори та розстрілювали молодих хлопців та чоловіків"", – кажуть місцеві.

Третя сила також опублікувала фотографії воєнних злочинців.

Звірства російських окупантів під Києвом

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