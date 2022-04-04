Катували, ґвалтували, вбивали: у мережі показали фото окупантів, які звірствували у Бучі

Бригада базувалася в селищі Князе-Волконське Хабаровського краю / Колаж "Сьогодні"

У мережі з'явилися фото російських військових, які вбивали, ґвалтували та мародерили у Бучі Київської області. Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.

Про це пише Обозреватель.

Реклама

Яка бригада була у Бучі

У Telegram-каналі Третьої сили повідомили, що в Бучі на Київщині стояла в/ч 51460, що базується в селищі Князе-Волконське Хабаровського краю – так звана 64 окрема мотострілецька бригада російської армії.

"Незабаром усіх цих убивць, ґвалтівників і мародерів знатимуть усе поіменно", – йдеться у повідомленні.

Реклама

InformNapalm повідомляє, що звірства у Бучі скоювали бійці 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ (в/ч 51460). Було виявлено її командира – підполковника Омурбекова Азатбека Асанбековича з Хабаровського краю.

Реклама

Слова жителів Бучі

Військові РФ ходили від двору до двору у приватному секторі міста та розстрілювали всіх чоловіків призовного віку.

"Були і "звичайні", і "вузькоокі", здається, буряти. Заходили у двори та розстрілювали молодих хлопців та чоловіків"", – кажуть місцеві.

Третя сила також опублікувала фотографії воєнних злочинців.

Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало те, що вони беззбройні.

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.

Раніше ми писали: