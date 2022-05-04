Путин уничтожает Харьков и Мариуполь – эксперт объяснил причину

У Денисенко есть своя версия, почему Кремль уничтожает украинские города / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник Владимир Путин всю свою 20-летниюю политическую карьеру строил на одном единственном правиле – шантаж, градус которого все время поднимался и это срабатывало. Но с Украиной у него это не вышло и теперь он не видит будущего.

Об этом рассказал телеведущей Наташе Влащенко на канале "Украина 24" советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Три важных момента

"Для него люди – это даже не нули. Второй важный момент, о котором мало кто говорит, ключевая черта Путина заключается в том, что он не расстается с людьми. То есть правило о том, что друга держи близко, а врага еще ближе – это главный принцип Путина, с которым он строит все свои отношения с российскими элитами. Поэтому он на самом деле так влиятелен сейчас в элитах, поэтому элиты настолько ориентированы на него", – считает Денисенко.

Третьим важным моментом, о котором часто забывают, по мнению Денисенко, то, что Путин очень однотипный. То есть, он всю свою двадцатилетнюю политическую карьеру строил на одном единственном правиле, но оно не сработало с Украиной.

"Он поднимает градус в переговорах. Противник не понимает, зачем поднимать этот градус, начинает пятиться, и после этого Путин считает, что он победил. И вот так происходило 20 лет подряд. На самом деле почему он сейчас такой, потому что двенадцать лет подряд он проводил один и тот же финт: он поднимал градус, противник напрягался, сдавался, отступал, а Путин считал, что он еще одну ступеньку преодолел", – говорит Денисенко.

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Прецедент

То, что мы наблюдаем сейчас, отмечает советник, это первый случай вообще в истории Путина, когда он поднял градус и перед ним не сдались. Таким переломным моментом в действиях российского президента стало 24 февраля.

"Они после этого собираются и говорят плевать мы хотели на твой ядерный удар. И это на самом деле ломает во многом его парадигму мышления. Это в первый раз вообще, когда он не видит будущего. Меня часто спрашивают, зачем он уничтожает Харьков, если хочет его оккупировать, или Мариуполь. А для него важно уничтожить, а что будет потом это будет потом. То есть, нет картины будущего впервые за двадцать лет", – резюмировал эксперт.

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Ситуация