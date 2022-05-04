Путін знищує Харків та Маріуполь – експерт пояснив причину

Денисенко має свою версію, чому Кремль знищує українські міста / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін усю свою 20-річну політичну кар'єру будував на одному єдиному правилі – шантаж, градус якого весь час піднімався і це спрацьовувало. Але з Україною в нього це не вийшло і тепер він не бачить майбутнього.

Про це розповів телеведучій Наташі Влащенко на каналі "Україна 24" радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Три важливі моменти

"Для нього люди – це навіть не нулі. Другий важливий момент, про який мало хто говорить, ключова риса Путіна полягає в тому, що він не розлучається з людьми. Тобто правило, що друга тримай близько, а ворога ще ближче – це головний принцип Путіна, з яким він будує всі свої відносини з російськими елітами. Тому він насправді такий впливовий зараз у елітах, тому еліти настільки орієнтовані на нього", – вважає Денисенко.

Третім важливим моментом, про який часто забувають, на думку Денисенка, є те, що Путін дуже однотипний. Тобто він всю свою двадцятирічну політичну кар'єру будував на одному єдиному правилі, але воно не спрацювало з Україною.

"Він піднімає градус у переговорах. Противник не розуміє, навіщо піднімати цей градус, починає задкувати, і після цього Путін вважає, що він переміг. І ось так відбувалося 20 років поспіль. Насправді чому він зараз такий, тому що дванадцять років поспіль він проводив той самий фінт: він піднімав градус, противник напружувався, здавався, відступав, а Путін вважав, що він ще одну сходинку подолав", – каже Денисенко.

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Прецедент

Те, що ми спостерігаємо зараз, зазначає радник, це перший випадок взагалі в історії Путіна, коли він підняв градус і перед ним не здалися. Таким переломним моментом у діях російського президента стало 24 лютого.

"Вони після цього збираються і кажуть – начхати ми хотіли на твій ядерний удар. І це насправді ламає багато в чому його парадигму мислення. Це вперше взагалі, коли він не бачить майбутнього. Мене часто запитують, навіщо він знищує Харків, якщо хоче його окупувати, чи Маріуполь. А для нього важливо знищити, а що буде потім, це буде потім. Тобто немає картини майбутнього вперше за двадцять років ", – резюмував експерт.

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Ситуація