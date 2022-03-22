Полиция показала фото и видео освобожденного Макарова

Макаров освободили от русских захватчиков 21 марта. Фото: коллаж "Сегодня"

Каждый второй дом поврежден или разрушен в освобожденном от российских оккупантов пгт Макаров Бучанского района Киевской области.

Об этом в видео из отвоеванного поселка сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"Многострадальный Макаров. Сколько снарядов тебе не приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменными. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан", – говорится в публикации.

Что известно о захвате поселка?

Ранее оккупанты предпринимали несколько попыток захватить Макаров. 2 марта Главнокомандующий Валерий Залужный информировал, что 14 ОМБР имени князя Романа Великого и 95 ОДШБР ВСУ освободили Макаров и закрепились там. Впоследствии контроль над поселком снова был потерян.

18 марта возле Макарова в Киевской области российские танки открыли огонь по мирным людям, которые находились в автомобилях. В одной из машин было семеро детей.

В начале марта Макаров оказался одним из немногих населенных пунктов в Киевской области, которые удалось отрезать от остального мира российской армии.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области ВСУ "Стингером" сбили вражеский истребитель.

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Также напомним, ВСУ сбили два самолета оккупантов в Киевской области.