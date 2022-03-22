Поліція показала фото та відео звільненого Макарова

Макарова звільнили від російських загарбників 21 березня. Фото: колаж "Сьогодні"

Кожен другий будинок пошкоджений або зруйнований у звільненому від російських окупантів смт МакарівБучанського району Київської області.

Про це у відео з відвойованого селища повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"Багатостраждальний Макарів. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишаються незмінними. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян", – йдеться у публікації.

Що відомо про захоплення селища?

Раніше окупанти робили кілька спроб захопити Макарів. 2 березня головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний поінформував, що 14-та ОМБр імені князя Романа Великого та 95-та ОДШБр ЗСУ звільнили Макарів і закріпилися там. Згодом контроль над селищем знову було втрачено.

18 березня біля Макарова на Київщині російські танки відкрили вогонь по мирних людях в автомобілях. В одній з машин було семеро дітей.

На початку березня Макарів виявився одним із небагатьох населених пунктів у Київській області, яке російської армії вдалося відрізати від решти світу.

Раніше ми повідомляли, що в Київській області ЗСУ "Стінгером" збили ворожий винищувач.

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Також нагадаємо, ЗСУ збили два літаки окупантів у Київській області.