Под Николаевом пенсионер уничтожил коктейлем Молотова "Град" оккупантов (видео)

В Николаевской области 78-летний мужчина ликвидировал установку "Град" оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Баштанке Николаевской области 78-летний Василий поджег коктейлем Молотова вражескую установку "Град". Мужчина хотел записаться в тероборону, но ему отказали из-за возраста.
Об этом сообщил мэр Баштанки Александр Береговой журналисту Юрию Бутусову.
Российские оккупанты зашли в Баштанку с колонной около 700 единиц техники. Когда в городе завязался первый бой с врагом, то пенсионер Василий пришел на помощь бойцам из теробороны.
Нашим защитникам удалось ликвидировать водителя "Урала" и российская колонна остановилась. Именно тогда 78-летний Василий кинул коктейль Молотова в установку "Град".
После этого установка загорелась и взорвалась, а обломки повредили и другую технику врага.
Мэр Баштанки Александр Береговой отметил, что благодаря такому мужественному поступку оккупанты отступили и обошли город стороной.
Пенсионер угнал у оккупантов машину с оружием
Пожилой украинец угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Видео доставки появилось в сети, сообщает УНИАН. Внутри транспорта обнаружились трофеи – оружие, боеприпасы, спальный мешок. Один из украинских воинов похвалил смелого пенсионера.
"Дед, ты красавчик! При Ковпаке, наверное, служил", — говорит он.
На видео упоминается 50-й регион — это код Московской области на автомобильных номерах.
Война в Украине 23 марта
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