Под Киевом ДРГ угоняют транспорт и переодеваются в гражданских – Генштаб

Диверсанты пытаются прорваться в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня
Диверсионно-разведывательные группы оккупантов, находящиеся на территории Киевской области, не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.
Также сообщается, что в отдельных населенных пунктах Черниговской области захватчики осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.
По информации Генштаба, на временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью воспрепятствования перемещению местного населения.
"В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов. Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. Имеются многочисленные факты похищения женщин и пыток местных жителей", – говорится в сообщении.
Кроме того, военные РФ продолжают активное использование транспортной сети Беларуси. .
Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины.
Ситуация в Украине 26 марта
- По окраинам Львова были нанесены ракетные удары в результате чего пострадали пять человек.
- Благодаря украинским защитникам российские оккупанты были отброшены от Киева на 35-70 километров.
- В Мелитополе военные РФ ищут тех, кто не соглашается с тем, что это российский город, а также тех, кто считает украинскую власть единственную легитимную.
- А в Мариуполе российские оккупанты насильно увезли медицинский персонал и пациентов городской больницы №1.
- В Коростенском районе Житомирской области в результате артиллерийского удара в одном из населенных пунктов полностью уничтожен один жилой дом, частично повреждены еще четыре.
- Также стало известно о том, что на отдельных направлениях военные РФ не оставляют попыток ведения штурмовых действий, осуществляют авиационные налеты и пытаются нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины.