Під Києвом ДРГ викрадають транспорт та переодягаються у цивільних – Генштаб

Диверсанти намагаються прорватися до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Диверсійно-розвідувальні групи окупантів, що знаходяться на території Київської області, не залишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти перевдягаються в цивільний одяг і використовують вкрадені у цивільного населення автомобілі. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

Також повідомляється, що в окремих населених пунктах Чернігівської області загарбники здійснюють примусове поширення так званої гуманітарної допомоги серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.

Реклама

За інформацією Генштабу, на тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщенню місцевого населення.

"У населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Є численні факти викрадення жінок та тортур місцевих жителів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, військові РФ продовжують активне використання транспортної мережі Білорусі.

Населення Республіки Білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України.

Реклама

Ситуація в Україні 26 березня