"Почему вы живы, а мой сын – нет?": родители срочников продолжают искать своих детей после уничтожения крейсера "Москва" (фото)

13 апреля стало известно, что подбит флагман ЧФ РФ "Москва" / Коллаж "Сегодня"

Родители срочников, которые погибли на уничтоженном флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести, однако родители уверены, что это не так, и осуждают командование. Ранее родные срочников имели другую позицию и поддерживали Владимира Путина, а также войну в Украине.

Скриншоты постов опубликовал военный блогер Анатолий Штефан – Штирлиц.

Реклама

Подробности

Ранее отец срочника Егора Шкребеца поддерживал власть и утверждал, что Украина не должна существовать.

"Такой страны, как Украина, быть не должно. Это русская земля, заселенная людьми, которых заставили забыть о том, что они русские", – написал Дмитрий Шкребец.

Пост отца срочника перед уничтожение крейсера "Москва". Фото: Анатолий Штирлиц

Реклама

После уничтожения крейсера "Москва", где находился Егор Шкребец, командование ВС РФ сообщило, что потерь не было. Однако отец срочника уверяет, что сын пропал, и просит помощи, чтобы найти его. После этого командование перестало выходить на связь с Дмитрием Шкребецом.

"Распространите это мое обращение, чтобы подонки не замяли эту страшную трагедию. Я посвящу дальнейшую жизнь тому, чтобы правда победила в этой истории", – написал отец срочника.

Пост отца срочника после уничтожение крейсера "Москва". Фото: Анатолий Штирлиц

Реклама

Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей войск РФ

13 апреля стало известно, что ВСУ с помощью двух ракет "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту произошел пожар, корабль затонул, его капитан и большинство членов экипажа тоже.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

Ракетный крейсер "Москва", построенный на николаевском заводе в 1979 году, за долги был передан РФ по бартеру в 1992 году.

Разработка и производство одного дивизиона противокорабельных ракет "Нептун" стоили $66 млн, что в 11 раз меньше расчетной стоимости "Москвы".

На борту затопленного крейсера могли быть ядерные боеголовки, судьба которых пока неизвестна.

Как пишут британские СМИ, успешная операция ВСУ не только оголила весь ЧФ РФ перед украинскими "Байрактарами", но и пошатнула силовое господство России в Черноморском регионе.

Отметим, что "Москва" – тот самый русский военный корабль, который украинские пограничники с острова Змеиный послали "нах**".

Читайте также: