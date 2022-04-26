По Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар

Оккупанты ударили по мосту под Одессой / Фото: Коллаж: Сегодня

По Одесской области российскими оккупантами нанесен ракетный удар. Поражён мост через Днестровский лиман. Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень" и официальный Telegram-канал одесских властей.

Обстоятельства и информация пострадавших уточняются.

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В Белгород-Днестровском районе Одесской области закрыли мост в сторону регионального центра. Путепровод перекрыт из-за повреждений, полученных в результате ракетного удара.

Водителей просят заранее выбрать альтернативные маршруты движения.

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