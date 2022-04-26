По Одещині окупанти завдали ракетного удару

Окупанти вдарили по мосту під Одесою / Фото: Колаж: Сьогодні

На Одещині російськими окупантами завдано ракетного удару. Уражений міст через Дністровський лиман. Про це повідомляє Оперативное командування "Південь" і офіційний Telegram-канал одесських властей.

Обставини та інформація постраждалих уточнюються.

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У Білгород-Дністровському районі Одеської області закрили міст у бік регіонального центру. Шляхопровід перекритий через пошкодження, отримані внаслідок ракетного удару.

Водіїв просять наперед обрати альтернативні маршрути руху.

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