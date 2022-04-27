По Луганской области оккупанты нанесли авиаудар – есть погибшие

На Донбассе не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром по Луганской области (поселок Горное) оккупанты нанесли авиаудар. По меньшей мере один человек погиб.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горной общины. Применяют "грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются", – написал Гайдай.
По его словам, в Горном также сгорела электроподстанция.
Что происходит в Украине 27 апреля
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- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Чернобыльской атомной электростанции. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.