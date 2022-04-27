По Луганській області окупанти завдали авіаудару – є загиблі

На Донбасі не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
Вранці по Луганській області (селище Гірське) окупанти завдали авіаудару. Щонайменше одна людина загинула.
Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай в Telegram.
"Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "гради" та артилерію. Нанесено авіаційний удар. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають", – написав Гайдай.
За його словами, у Горному також згоріла електропідстанція.
Що відбувається в Україні 27 квітня
- У Луганській області ворог всю ніч обстрілював мирні міста. У Лисичанську окупанти вдарили по школі, у підвалі якої ховалися 23 особи, а у Привільї під час обстрілу загинув чоловік.
- Російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одесі.
- Російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки є постраждалий.
- На лінії фронту у Луганській та Донецькій областях відбито дев'ять атак ворога за останню добу. ЗСУ знищили безліч ворожої техніки.
- Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних сил України за минулу добу вразили не менше 7 повітряних цілей, включаючи літак, вертоліт та 2 крилаті ракети.
- Українські захисники звільнили ще три населені пункти на Миколаївщині.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону у різних частинах Чорнобильської атомної електростанції. Також він зазначив, що зафіксовано пошкодження в ряді споруд ЧАЕС.