Переселенцев из Донбасса в РФ считают "людьми второго сорта" – СБУ

Россияне считают переселенцев из Донбасса "людьми второго сорта". / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия "киданула" переселенцев из так называемых "ЛДНР", выехавших в Российскую Федерацию, убегая от войны.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, удалось перехватить СБУ.

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На этот раз в разговоре участвовала жительница Краснодарского края, которая общалась по телефону со своим мужем-оккупантом. Жаловалась она на переселенку из оккупированного Донецка.

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" – рассказывает женщина.

Они вдвоем не сдерживают эмоции и не подбирают слова:

"Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!" .

В СБУ констатируют, что реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи жителям Донбасса.

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Отыграв роль "беженцев" на росТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя "людьми второго сорта" в окружении россиян, которые их откровенно презирают.

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