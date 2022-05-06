Переселенців з Донбасу в РФ вважають "людьми другого сорту" – СБУ

Росіяни вважають переселенців з Донбасу "людьми другого сорту". / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія "киданула" переселенців із так званих "ЛДНР", які виїхали до Російської Федерації, тікаючи від війни.
Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
Цього разу в розмові брала участь жителька Краснодарського краю, яка спілкувалася телефоном зі своїм чоловіком-окупантом. Скаржилася вона на переселенку із окупованого Донецька.
"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" – розповідає жінка.
Вони удвох не стримують емоції та не добирають слів:
"Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".
У СБУ констатують, що реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу "жителям Донбасса".
Відігравши роль "біженців" на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються "людьми другого сорту" в оточенні росіян, які їх відверто зневажають.