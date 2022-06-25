Оккупанты заманивают мариупольцев обратно в город циничным фейком

Оккупанты придумали способ вернуть людей в Мариуполь. / Фото: Коллаж: Сегодня
Подконтрольные россиянам паблики распространили "секретную" информацию о домах в оккупированном Мариуполе, подлежащих сносу. Сделали это для того, чтобы заманить обратно в оккупированный город людей, вынужденных уехать из-за войны.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его данным, информация о "сносе" домов распространяется довольно быстро и вызывает безумный резонанс среди мариупольцев в эвакуации.
"Эта информация является сознательным фейком. Проанализировав перечень зданий мы уверенно можем заявить, что менее 30 процентов из этого перечня вообще не имеют повреждений", – заявил Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя объяснил, что цель распространения такой дезинформации единственная – из-за психологического влияния и страха потерять последнее заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой в оккупированный Мариуполь. Ведь у россиян катастрофическая нехватка трудоспособного населения.
"Так что – не верьте. Не беспокойтесь и не поддавайтесь панике. Вас сознательно тянут в путь в один конец для использования в качестве современных рабов России. Это работа российского ИПСО и с реалиями сноса зданий нет ничего общего", – убежден Андрющенко.
В оккупированном Мариуполе пылает свалка
Ядовитый смог накрыл Приморский район 25 июня. У оккупантов нет мощностей, чтобы потушить пожар. Город на грани экологической катастрофы.
Как стало известно, пожар возник на законсервированном мусорополигоне по улице Флотской. Под угрозой оказались здоровье и жизнь людей. Ведь в атмосферу выделяются опасные вещества – фураны, диоксины. Особенно опасен канцероген бензопирен. Он по уровню воздействия на организм относится к высшему классу опасности.
"Пожар на свалке – это результат хаотических и безграмотных действий оккупантов. Она приводит к выбросам в воздух множества химического яда, который вдыхают тысячи жителей. Последствия могут быть катастрофическими – люди могут быть отравлены опасными веществами. При этом оккупанты, уничтожив всю технику, не могут ни локализовать, ни ликвидировать пожар", – сообщил мэр Вадим Бойченко.
Он добавил, если пожар не погасить своевременно, огонь попадет в "тело" полигона и потушить его будет почти невозможно, что приведет к экологической катастрофе.
Ранее сообщалось, что оставшиеся в оккупированном Россией Мариуполе люди сталкиваются все с большей проблемой нехватки воды.
Сайт "Сегодня" также писал, что ежедневный быт мариупольцев полностью перешел на улицы.