Окупанти заманюють маріупольців назад до міста цинічним фейком

Окупанти вигадали спосіб повернути людей в Маріуполь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Підконтрольні росіянам пабліки поширили "секретну" інформацію про будинки в окупованому Маріуполі, які підлягають знесенню. Зробили це для того, щоб заманити назад в окуповане місто людей, які змушені були виїхати через війну.

Про таке повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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За його даними, інформація щодо "знесення" будинків розповсюджується досить швидко і викликає шалений резонанс серед маріупольців в евакуації.

"Ця інформація є свідомим фейком. Проаналізувавши перелік будівель ми впевнено можемо заявити , що найменш 30 відсотків з цього переліку взагалі не мають пошкоджень", – заявив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя пояснив, що мета поширення такої дезінформації єдина – через психологічний вплив та страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутись додому в окупований Маріуполь. Адже у росіян катастрофічна нестача працездатного населення.

"Тож – не вірте. Не перейматесь і не піддавайтесь паніці. Вас свідомо тягнуть в дорогу в один кінець для використання в якості сучасних рабів Росії. Це робота російського ІПСО і з реаліями знесення будівель немає нічого спільного", – переконаний Андрющенко.

В окупованому Маріуполі палає сміттєзвалище

Отруйний смог накрив Приморський район 25 червня. Окупанти не мають потужностей, щоб потушити пожежу. Місто на межі екологічної катастрофи.

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Як стало відомо, пожежа виникла на законсервованому сміттєполігоні по вулиці Флотській. Під загрозою опинилися здоров’я та життя людей. Адже у повітря виділяються небезпечні речовини – фурани, діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен. Він за рівнем впливу на організм належить до вищого класу небезпеки.

"Пожежа на сміттезвалищі – це результат хаотичних та безграмотних дій окупантів. Вона призводить до викидів у повітря безлічі хімічної отрути, яку вдихають тисячі жителів. Наслідки можуть бути катастрофічними – люди можуть бути отруєні небезпечними речовинами. При цьому окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу", – повідомив мер Вадим Бойченко.

Він додав, якщо пожежу не загасити своєчасно, вогонь потрапить до "тіла" полігону і загасити його буде майже не можливо, що призведе до екологічної катастрофи.

Раніше повідомлялося, що люди, які залишилися в окупованому Росією Маріуполі, стикаються все з більшою проблемою нестачі води.

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Сайт "Сьогодні" також писав, що щоденний побут маріупольців повністю перейшов на вулиці.