Оккупанты обстреляли спальные районы Харькова: есть погибшие

В Харькове целый день не утихают артиллерийские залпы / Коллаж "Сегодня"
В результате обстрелов спальных районов Харькова российскими войсками погибли трое горожан. Число раненых еще устанавливается.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
В городе целый день не утихают артиллерийские залпы. Жителей Харькова просят не покидать укрытия.
В Харьковской области ВСУ освободили несколько населенных пунктов
Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов возле ИзюмаХарьковской области. Об этом сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений.
"Именно оттуда в том числе они будут пытаться развить наступление на восток", — говорит спикер Минобороны.
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