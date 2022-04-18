Окупанти обстріляли спальні райони Харкова: є загиблі

У Харкові цілий день не вщухають артилерійські залпи / Колаж "Сьогодні"

Внаслідок обстрілів спальних районів Харковаросійськими військами загинули троє городян. Число поранених ще встановлюється.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

У місті цілий день не вщухають артилерійські залпи. Жителів Харкова просять не залишати укриття.

На Харківщині ЗСУ звільнили кілька населених пунктів

Збройні сили України звільнили низку населених пунктів біля ІзюмаХарківської області. Про це повідомив представник Міноборони Олександр Мотузяник. За його словами, Ізюм та його околиці є місцями найбільшого скупчення російських підрозділів.

"Саме звідти в тому числі вони намагатимуться розвинути наступ на схід", – каже речник Міноборони.

Реклама

Раніше ми писали: