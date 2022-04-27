Оккупанты обстреляли Николаевскую область, пострадали 15 человек

Из-за оккупантов пострадали 15 человек / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаевской области за прошлые сутки 15 человек получили ранения в результате обстрелов со стороны российских военных. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
По ее словам, все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 218 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. К счастью, детей среди пострадавших нет", – написала Замазеева.
Война в Украине 63-й день
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- В Луганской области враг всю ночь обстреливал мирные города. В Лисичанске оккупанты ударили по школе, в подвале которой прятались 23 человека, а в Приволье во время обстрела погиб мужчина.
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- На линии фронта в Луганской и Донецкой областях отбиты девять атак врага за последние сутки. ВСУ уничтожили множество вражеской техники.
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- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Чернобыльской атомной электростанции. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.