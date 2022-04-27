Окупанти обстріляли Миколаївщину, постраждали 15 людей

Через окупантів постраждали 15 людей / Фото: Колаж: Сьогодні
У Миколаївській області минулої доби 15 людей отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських військових. Про це в Telegram-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
За її словами, всіх постраждалих доставлено до наших медичних закладів та отримують необхідну допомогу.
"Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 218 громадян, які постраждали від атак окупантів Миколаївської області. На щастя, дітей серед постраждалих немає", – написала Замазєєва.
Війна в Україні 63-й день
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- Російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки є постраждалий.
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