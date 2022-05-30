Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: какие разрушения

Ракетный удар в Одесской области. Фото: коллаж "Сегодня"

РФ нанесла ракетный удар по Одесской области утром 30 мая. Атаке подвергся неработающий мост через Днестровский лиман. Ударной волной повреждено несколько частных домов.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Также зенитным подразделением оперативного командования "Юг" была уничтожена одна вражеская крылатая ракета типа "Х", которая была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком с акватории Черного моря по Одесской области.

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