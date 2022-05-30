Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області: які руйнування

Ракетний удар на Одещині. Фото: колаж "Сьогодні"

РФ завдала ракетний удар по Одеській області вранці 30 травня. Атаці піддався непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Також зенітним підрозділом оперативного командування "Південь" була знищена одна ворожа крилата ракета типу "Х", яка була випущена російським стратегічним бомбардувальником з акваторії Чорного моря по Одеській області.

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