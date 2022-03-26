Оккупанты нанесли повторный ракетный удар по Львову (видео)

В городе возникли пожары из-за обстрелов / Коллаж "Сегодня"
Российские военные нанесли повторный авиаудар по Львову. В городе прогремело несколько мощных взрывов.
Об этом сообщает мэр города Андрей Садовой.
Из-за ударов жилые дома не пострадали.
"В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали. Продолжается тушение пожаров. На местах работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Обстрел Львова
Ранее оккупанты нанеслиракетный удар по нефтебазе. Из-за этого в городе достаточно много дыма.
"Ракетный удар по окрестностям Львова. Атакована нефтебаза. Много дыма. Не паникуем", – сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
В городе было слышно несколько взрывов и продолжала работать сирена. Во Львове достаточно ветрено и власти просят людей закрыть окна из-за сильного дыма на улице.
Из-за обстрелов пострадали пять людей, однако информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры – не подтвердилась.