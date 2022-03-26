Окупанти завдали повторного ракетного удару по Львову (відео)

У місті виникли пожежі через обстріл / Колаж " Сьогодні"

Російські військові завдали повторнийавіаудар по Львову. У місті прогриміло кілька потужних вибухів.

Про це повідомляє мер міста Андрій Садовий.

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Через удари житлові будинки не постраждали.

"Внаслідок нових ракетних ударів по Львову завдано значної шкоди об'єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали. Триває гасіння пожеж. На місцях працюють відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

У одній зі шкіл поблизу місця авіаудару ударною хвилею розбиті вікна. Постраждалих немає.

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Обстріл Львова

Раніше окупанти завдали ракетний удар по нафтобазі. Через це у місті досить багато диму.

"Ракетний удар по околицях Львова. Атакована нафтобаза. Багато диму. Не панікуємо", – повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

У місті було чути кілька вибухів та продовжувала працювати сирена. У Львові досить вітряно і влада просить людей закрити вікна через сильний дим на вулиці.

Через обстріл постраждали п'ять осіб,однак інформація про те, що потрапляння до житлового будинку чи інших об'єктів інфраструктури – не підтвердилася.

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