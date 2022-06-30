Оккупанты начали опять бомбить Харьков (видео)

Захватчики обстреливают Харьков/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты открыли огонь по Харькову. Жители города слышат взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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"Взрывы в Харькове! В области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

По словам корреспондента "Украина 24", в Харьковской области было слышно 6 взрывов.

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Как сообщает Telegram-канал "Труха Украина", на данный момент из Белгорода РФ в сторону Харькова вылетело шесть ракет.

Оккупанты разрушили важный объект в Северодонецке

Российские оккупанты полностью уничтожили Северодонецкую ТЭЦ. До этого украинские войска начали покидать разрушенный город. Это связано с тем, что защитники уходят на более укрепленные позиции. Об этом сообщает Энергоатом.

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"В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", – заявили в ведомстве.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как оккупанты отвечают на контратаки ВСУ. Также мы писали, что захватчики ударили по Николаеву кассетными снарядами.