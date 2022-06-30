Окупанти почали знову бомбити Харків (відео)

Загарбники обстрілюють Харків/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти відкрили вогонь по Харкову. Жителі міста чують вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

Реклама

Подробиці

"Вибухи в Харкові! В області оголошено повітряну тривогу", — йдеться у повідомленні.

За словами кореспондентки "Україна 24", в Харківській області було чутно 6 вибухів.

Реклама

Як повідомляє Telegram-канал "Труха Україна", на цю мить із Бєлгорода РФ у бік Харкова вилетіло шість ракет.

Окупанти зруйнували важливий об'єкт у Сєвєродонецьку

Російські окупанти повністю знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ. До цього українські війська почали залишати зруйноване місто. Це пов'язано з тим, що захисники відходять на більш укріплені позиції. Про це повідомляє Енергоатом.

Реклама

"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", – заявили у відомстві.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як окупанти відповідають на контратаки ЗСУ. Також ми писали, що загарбники вдарили по Миколаєву касетними снарядами