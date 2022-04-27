Оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, есть раненый (видео)

Резниченко о ситуации в регионе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что российские военные обстреляли область. В результате атаки есть пострадавший.

Об этом Резниченко сообщил в Telegram.

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"Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка масла и сильный пожар", – рассказал Резниченко.

Спасатели несколько часов тушили огонь.

"Один работник предприятия ранен. Сейчас в больнице. Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка", – добавил Резниченко.

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Днепр – это одна из целей оккупантов

Руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что город является целью Российской Федерации, а также пуповиной между фронтами. По его словам, к областному центру стягиваются все фронты. В частности, направления из Донецкой области, Харьковской, Запорожской и Херсонской. Об этом Корбан рассказал в интервью для УП.

"Все вокруг Днепропетровской области. Вот она на себе держит весь Юг. Конечно, Днепр – это одна из целей, безусловно. Это крупный промышленный центр" , – отметил он.

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Корбан отметил, что в городе находятся стратегические предприятия. В том числе те, которыми Россия хотела завладеть еще в 2014 году.

"Здесь Южмаш, здесь КБ "Южное", здесь сердце страны в каком-то смысле" , – добавил он.

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